Figyelmesen a számlanyitásnál, nagyot lehet koppanni

Bár a pénzintézetek nem korosztály szerint árazzák a bankszámlákat, de szinte valamennyi kínál ma már főiskolásoknak, egyetemistáknak folyószámlát, ráadásul nagyon kedvező, szinte ingyenes díjazás mellett.

A kedvező feltételek ellenére azonban javasolt a költségek összehasonlítása, ugyanis a bankszámla használatától függően eltérhetnek az árak,

hívta fel a figyelmet Veres Patrik.

A diákszámlák feltételei nagyjából abban szoktak kimerülni, hogy az ügyfélnek legyen felsőoktatási jogviszonya, és tartozzon a bank által meghatározott, jellemzően a 18–26 év közötti korosztályba. Jövedelemérkeztetés sem feltétlenül szükséges, vagyis esetükben nincsenek komoly kritériumok, jegyezte meg a Bank360.hu pénzügyi szakértője.

A felnőtteknél a használat még jobban számít

A diákéveken túl hatványozottan ajánlott alaposan összehasonlítani az árakat, miután a kedvezőnek hitt folyószámlaköltséget nagyban felülírhatja, hogy hogyan használjuk a számlát. Például, hogy mekkora pénzfelvételt tervezünk havonta, vagy mennyi bankon kívüli és belüli átutalásunk van, sorolta Veres Patrik.

Létezik, de nem az a jellemző, hogy az idősebbeket külön ajánlatokkal célozzák a pénzintézetek, ismételte meg a szakértő. Általában azt nézik csak egy számla árának és költségeinek meghatározásánál, hogy

hogyan használjuk, mennyi tranzakció van és milyen jövedelem érkezik rá.

Azok, akik nyitottak az újfajta technológiákra és digitálisan bankolnak, éves szinten akár tízezer forint alá is szoríthatják a számlafenntartást, míg a hagyományos utat választók, vagy akik esetleg egy drágább presztízskártyát is igényelnek a bankszámla mellé, több tízezer forinttal is számolhatnak évente, tette hozzá Veres Patrik.

Nyitókép: Pixabay