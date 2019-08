Az ügy előzménye, hogy a Bige Holding Kft. szolnoki gyárának működési engedélyét néhány hete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azonnali hatállyal visszavonta, mert a hatóság úgy vélte, nem adottak a biztonságos működés feltételei a hibák igazolt kijavításáig. A döntés a kriolit -és a kénsavgyártást érintette, a műtrágyagyártást nem kellett felfüggeszteni. A gyár tulajdonosa a termelést leállította, de a döntéssel szemben bírósághoz fordult, és kedden a Fővárosi Törvényszék másodfokon is jóváhagyta, hogy a per jogerős befejezéséig az üzem működhessen. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a "kénsavgyár veszélyes tevékenységének felfüggesztése ügyében" a másodfokú bíróság még nem hozott döntést, így ott a termelés újrakezdésére addig nincs is lehetőség.

Bige László cégtulajdonos az egyik kereskedelmi televízióban az ügy kirobbanásakor azt nyilatkozta, hogy ha nem rendeződik a helyzet, akkor akár be is zárhatják a 250 család megélhetését biztosító szolnoki gyárat. A cég honlapján szereplő adatok szerint a holding szintetikus kriolitot gyártó üzemének gyártókapacitás évi 8 kilotonna. A kriolitot az alumíniumkohászatban, vaskohászatban, csiszolóanyag-, kerámia- és üvegiparban, valamint a forrasztó- és hegesztőanyag, továbbá a rovarölőszer gyártásban hasznosítják.

A megtermelt kriolit 97 százalékát európai és amerikai társaságok vásárolják meg. A kénsavüzem - az ország egyetlen kénsavgyáraként - folyékony kén bázison dolgozik, gyártókapacitása évi 150 kilotonna. A kénsavat és óleumot a gazdaság számos területén használják, legnagyobb mennyiséget a vegyipar, a fémfeldolgozó ipar és az élelmiszeripar igényel. Jelentősek még a gyógyszeripar és az intermedier gyártók vásárlásai. A klórszulfonsav európai piacán jelentős szerepet tölt be a Bige Holding Kft. Ezt a terméket főleg gyógyszeripari és növényvédőszer intermedier-gyártó, valamint vízkezelő vegyszereket előállító cégek vásárolják. Az üzletág értékesítési árbevételének 60 százaléka export eladásokból származik. A termékek 8-9 országba jutnak el rendszeresen. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Bige Holding Kft. nettó árbevétele tavaly megközelítette a 14 milliárd forintot az előző évi 11,75 milliárd forint után, az adózott eredmény 773 millió forintra csökkent a 2017-es 900 millióról.

A Bige Holding Kft. honlapján szereplő adatok szerint a Tiszamenti Vegyiművek állami vállalatot az Alföld szervetlen vegyipari központjának megteremtése céljából 1951-ben alapították. A beruházás kénsavgyár építésével kezdődött. Ezt követte a műtrágyagyár, a szervetlen pigment üzem, a mosószerüzem, a kriolit üzem, végül pedig a foszforsav és tripolifoszfát üzem telepítése.

1992-ben a mosószerüzemet a Henkel Austria, a pigment üzemet pedig a Holland Colours/Apeldoorn vásárolta meg. Az állami vállalat 1993-ban részvénytársasággá alakult át. A Tiszameni Vegyiművek Rt.-t a Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. privatizálta 1997-ben. 2004-ben beolvadással a Tiszamenti Vegyiművek Rt. megszűnt, továbbiakban Bige Holding Kft-ként működik tovább.