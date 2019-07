Újabb akadályok tornyosulnak Bige László gyárának újraindítása előtt

Mint arról az Infostart korábban beszámolt, a megyei katasztrófavédelmi hatóság megfellebbezheti azt a bírósági döntést, amely hatályon kívül helyezte az üzem leállítását eredményező korábbi határozatot.

A Népszava most a Debreceni Törvényszék válasza alapján arról ír, hogy a katasztrófavédelem ezt meg is tette, így most nyolc napig a felperes tehet észrevételeket. Ezután átküldik az aktát a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszékhez, hétfőn, azaz július 15-én azonban elkezdődött az augusztus 20-ig tartó ítélkezési szünet a bíróságokon, így nem várható gyors előrelépés az ügyben, noha a Bige Holding ugyanakkor soron kívüli, a bírósági szünet alatti döntést kér a másodfokú bíróságtól.

A történtekről az InfoRádiónak is beszélt június 12-én az ország 5. leggazdagabb embere, aki oligarchikus maffiatámadásnak nevezte szolnoki műtrágyagyárának leállítását és a cégei ellen zajló más vizsgálatokat.

