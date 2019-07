Keményen éreztetik hatásukat a kormány intézkedései

Nem csak a fogyasztás típusú adókra, hanem a lakosság befizetéseire is nagyon számít a kormány a jövő évi büdzsé tekintetében, emelte ki Csiki Gergely az InfoRádiónak nyilatkozva. Az elemző kiemelte, további gazdaságfehérítő intézkedések is várhatók, amik megvalósulására szükség is lesz a látványos növekedésre, amelyet a kormány vár, ezek ismertetése azonban egyelőre várat magára.

A kormány gazdaságfehérítő intézkedéssorozata 2014-re vezethető vissza, az elmúlt 5 évben folyamatosan javult és fehéredett a gazdaság, amely – becslések szerint –

több száz milliárd forint bevételt jelentett,

magyarázta a Portfolio munkatársa. Például az online számlarendszer által, amely a múlt év közepétől lépett életbe, 200 milliárd forinttal gyarapodott az államkassza azon felül, amit indokolt volna az infláció és a fogyasztás növekedése, ez a lendület pedig az idei évben is folytatódott – mutatott rá a szakértő.

A jövő évi költségvetéseben két nagy program szerepel: a családvédelmi akcióterv, valamint a gazdaságvédelmi akcióterv. Utóbbi keretében

ilyen például a kisvállalati adó kulcsának a csökkentése 13-ról 12 százalékra, a reklámadó mérték 0 százalék lesz átmenetileg, a kereskedelmi szállásszolgáltatás áfakulcsa 18-ról 5 százalékra csökken, de fontos, hogy nő a kistelepüléseken építkezők és felújítók számára az áfavisszatérítés mértéke, mutatott rá Csiki Gergely.

Rejt némi kockázatot

A családvédelmi akciótervre összességében 162 milliárd forint támogatást irányzott előre a kormány, a keretösszeg felülről nyitottsága azonban kockázatot is rejt magában, jegyezte meg a Portfolio munkatársa, hiszen az idei évben, néhány hét leforgása alatt az igénylések mértéke már megközelítette ezt. A kormánynak lehetősége van átcsoportosítania a szabad tartalékokból, ennek összege 478 milliárd forint a jövő évre nézve, azonban, hogyha több kockázatot kellene kezelnie jövőre, a kormány nehéz helyzetbe kerülne, tette hozzá végezetül a szakértő.

Nyitókép: Marjai János