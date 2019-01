Rossz hír a budapesti lakáskiadóknak

Szinte pontosan egy éve vezetett be kötelező parkolóhely megváltási díjat a fővárosi VI. kerület a rövidtávú lakáskiadásra, hogy megfékezze az Airbnb korlátlan terjedését és a vele járó turista áradatot - olvasható az OTP Ingatlanpont közleményében. A cég akkor jelezte, hogy a környező kerületekben is számítani lehet hasonló intézkedésekre. Az elemzés nem tévedett, idén januárban a VII. kerület, Erzsébetváros is hasonló szabályokat vezetett be. Szomszédja példája azonban azt mutatja, hogy a befektetőket nem tántorítják el a változtatások, a kerület népszerűsége továbbra is töretlen.

A külföldi turisták számára évről évre vonzóbb Budapest,

2018 első három negyedévében a KSH adatai szerint az előző évhez képest 175 ezerrel, közel 6,9 millióra nőtt a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken. Hasonló tendencia figyelhető meg a rövidtávú lakáskiadások esetében is.

Jancsik András és munkatársai a Közgazdasági Szemlében, múlt év márciusában közölt, Airbnb-piacot elemző tanulmányukban arra jutottak, hogy 2017-ben az Airbnb-n elérhető budapesti férőhelyek száma, dinamikus emelkedéssel kis híján utolérte a fővárosi szállodákét.

A megnövekedett turistaforgalom és a velejáró zaj- és forgalomterhelés is olyan rendelet elfogadására késztette tavaly a VI. kerületet, amely szerint minden rövidtávon kiadott plusz szoba után egyszeri 1,5 millió forintos parkolóhely megváltási díjat köteles a tulajdonos fizetni.

Az új kötelezettség azonban nem tántorította el a befektetőket: az OTP Lakóingatlan Értéktérképe szerint a tavalyi első három negyedévben 15 százalékos emelkedéssel, 600 ezer forint fölé kúszott az átlagos négyzetméterár Terézvárosban.

A VII. kerület, Erzsébetváros, felbátorodva szomszédja példáján, január elején hasonló intézkedést vezetett be. Ez alapján egy ingatlan minden megkezdett 50 négyzetmétere után egy parkolóhelyet kell biztosítani, egy parkolóhely megváltása pedig 2 millió forint plusz áfa költséggel jár. 2018 első három negyedévében, egy év alatt 20 százalékos növekedéssel az átlagos kerületi négyzetméterár meghaladta az 555 ezer forintot. Egy rövidtávú lakáskiadásra szánt, befektetési céllal vásárolt 40 négyzetméteres lakás vételárát így akár 10 százalékkal is megnövelheti a parkolóhely megváltás díja.

„A korábbi tapasztalatok alapján az új rendelet nem fogja jelentősen visszavetni a befektetési kedvet” –

mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. „A szomszédos Terézváros adataiból is látszik, hogy az árnövekedés nem állt meg, továbbra is vonzó a kerület a vásárlók számára. Az új szabályozás hatására ugyanakkor az Airbnb helyett megerősödhet a hosszabb távú, hagyományos lakáskiadás. Mivel folyamatosan változnak az egyes kerületi építési szabályzatok, önkormányzati rendeletek, ezért, aki ingatlanbefektetésben gondolkodik, mindenképpen keressen fel helyben jártas ingatlanszakértőt. Így el lehet kerülni az akár több millió forintba is kerülő, kellemetlen meglepetéseket” – javasolja az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Erzsébetváros és Terézváros mellett a VIII. kerület vezetése is lépett már a rövid távú lakáskiadás szabályozásának irányába. Itt az év elejétől az Airbnb-n kiadott lakások alapterülete után négyzetméterenként évi 1820 forintos befizetésre kötelezi a tulajdonost.

