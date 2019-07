Gyökeres fordulat jöhet Airbnb-fronton

A társasházi törvény szigorításán dolgozik Bajkai István. A fideszes képviselő Tusnádfürdőn elmondta: még a hazautazásuk előtt birtokvédelmi eljárással vonná felelősségre azokat az airbnb-seket, akik megszegik az együttélés szabályait. Bajkai

a szállásadókat is szigorúbban ellenőrizné, a szomszédoknak pedig nagyobb beleszólást engedne a rövid távú lakáskiadásba.

A Magyar Közös Képviselők Egyesületének szakmai igazgatója, Weisz Gábor Miklós egyetért azzal, hogy nagyon sok baj van a hangoskodó airbnb-sekkel.

"Nyilván nem lehet minden airbnb-s mellé rendőrt állítani, de véleményünk szerint a tulajdonosok közvetlen felelősségre vonhatósága ide vezethet, egy birtokvédelmi eljárás keretein belül. Akár jelentős büntetést is ki lehet szabni, és akkor önszabályozó talán lehetne a rendszer. Az engedély visszavonása csak akkor lehetséges, ha volt már működési engedély valaha, ugyanakkor az illegálisan működő airbnb-k tekintetében még szintén szükségesnek látják a büntetést, amelynek - tekintve az árakat, hiszen napi 25-30 ezer forintot is elkérnek airbnb-ért - meghatározó mértékűnek kell lennie."

Nekünk is fontos, hogy a vendégeink mit művelnek a lakásainkban - mondta az InfoRádióban a Felelős Rövid Távú Lakáskiadók Szövetségének elnökségi tagja. Rege Mihály szerint

inkább azokat kellene fülön csípni, akik illegálisan adják ki a lakásukat.

"Van házirend, amit aláíratunk mindenkivel. Különféle szenzorokat építünk be a lakásokba, amik mérik, ha valaki nem tartja be az együttélés szabályait. Azt is hozzá kell tennem, hogy azok a lakások,

ahol rendesen kommunikálnak a vendéggel, jogszabályok szerint működik a lakás, ott ritka a probléma. Azok jellemzően az illegálisan működő kiadásoknál fordulnak elő, ahol 50 négyzetméterre bezsúfolnak 10 embert.

Folyamatosan szorgalmazzuk, hogy legyenek szabályok, és ezek legyenek betartatva."

Az airbnb-sek szövetségének alelnöke attól tart, hogy a birtokvédelmi eljárás alkalmazása a szomszédok önkényeskedéséhez vezetne a társasházakban. Rege Mihály inkább a párbeszédben, az üzemeltetők és a lakók kommunikációjában hisz, mert ahol ez megvalósul, ott szerinte nincs is probléma az airbnb-sekkel.

Nyitókép: Pixabay