Számtalan ok miatt drágul a kávé

Jelenleg a tőzsdei mozgásban figyelhettünk meg egy drasztikus változást, az elmúlt három hónapban közel 30 százalékos árfolyamváltozás volt a kávé árában - mondta el az InfoRádiónak a Mocca Negra Kft. vezérigazgatója. Csóka Gyula hozzátette, a kávé két különböző alaptípusát a londoni, illetve a New York-i tőzsdén jegyzik, és bár nem mozognak az árfolyamok párhuzamosan, egy azonos tendencia kirajzolódik.

"Ha egy emelkedő trend fél évig kitart, az már megjelenik a boltok polcain is" - mondta a szakember, aki hangsúlyozta azt is, hogy a fogyasztás folyamatosan nő a világban, elsősorban az orosz és a kínai piacokon kezdték el követni a nyugati divatot. A termesztési oldalon viszont, részben a klímaváltozás miatt kialakult egy negatív tendencia.

Csóka Gyula emlékeztetett arra, hogy Magyarországot is sújtják a tőzsdei és termesztési folyamatok, de még az árfolyamváltozásnak is ki vagyunk téve dollár-forint és dollár-euró viszonylatban, nem is beszélve az inflációs hatásról.

