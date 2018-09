Varga Mihály szerint fenntartható a gazdaság növekedése

A KSH szerda reggeli második adatközlése szerint

4,6 százalékkal bővült a második negyedévben a gazdaság a kiigazított adatok alapján.

A szervezet két tized százalékkal javította a korábbi nyers adatot. Értékelésük szerint a szolgáltatások vártnál jobb teljesítménye miatt vált mindez szükségessé. Az Erste Bank elemzője szerint pozitív meglepetés a korábbinál magasabb adat, mivel egy eleve erős számot sikerült felülírni. Nyeste Orsolya szerint ez a fejlemény az egész éves várakozásokat is jótékonyan befolyásolhatja.

"Valószínűsíthető, hogyha a második félévben is kitart a lendület, akkor az idei éves GDP növekedés akár jelentősebben is, négy százalék felett alakulhat, és akár a 4,5 százalékot is megközelítheti.

A második félévben már az előző évi magasabb bázisadatok miatt várható egy kisebb lassulás, de elég valószínűnek tűnik, hogy az éves mutatók mindkét negyedévben négy százalék felett maradnak"

- mondta az elemző.

A friss makroadatra a pénzügyminiszter is reagált. A tárcavezető az M1-nek egy lengyel gazdasági tanácskozásról értékelte telefonon keresztül az adatokat. Kifejtette, hogy a bérek gyorsulása áll a gazdasági bővülés mögött.

"Ez a növekedés, ahogy ezt a jelentés is tartalmazza fenntartható, hiszen nem eladósodás vezérli, mint a korábbi években.

Ami a növekedés mögött van az a hat éves bér és adómegállapodás növekedésserkentő hatása.

Jól lehet látni, hogy a bérek gyorsulása nemcsak a kereskedelmet, hanem a szolgáltatások széles körét is támogatta, többek között a turizmust, vagy éppen a művészetekre fordított kiadások növekedését is. Olyan tendenciákat látunk, amik a növekedést fent fogják tartani - mondta Varga Mihály.

A magyar gazdaság a nyers számok szerint, melyek a különböző szezonális tényezők torzító hatását is tartalmazzák

az év első három hónapjában 4,4 százalékos növekedést mutattak, míg a mostani második negyedévben 4,8 százalékos bővülést produkált a gazdaság.

Az adatokhoz hozzátartozik, hogy a régióban a statisztika szerint Lengyelország 5,1 százalékos, Szlovákia 4.1, míg Csehország 2,4 százalékos bővülésről tudott számot adni a kiigazítatlan értékek alapján a tavalyi második negyedéves adatokhoz mérten.

Nyitókép: Mónus Márton