Drágulhat a liszt

A napokban erőteljesen megindult a búza ára felfelé, a malmok pedig nagyon érzékenyek erre a folyamatra, így jogos az aggodalmuk, hogy a költségemelkedéseiket valamilyen szinten tovább kellene hárítaniuk a vevőik irányába - mondta Fórián Zoltán, az Erste Agrárközpontjának vezetője.

Kifejtette azt is, hogy az alapanyag - aratás után kezdődik az alapanyagfelvásárlás - a malomipari feldolgozás legmeghatározóbb költségeleme, de más költségelemekben is emelkedések láthatók. A munkaerő és az üzemanyag általánosan emelkedő költségelem. Így Fórián Zoltán szerint azok a hírek, amelyek a lisztáremeléssel kapcsolatosak, igaznak is bizonyulhatnak.

Még nem tudni pontosan mennyivel drágul a liszt

Az agrárszakértő szerint ilyenkor nem szabad konkrét mértékeket emlegetni, hanem azt kell elmondani, hogy egy

10%-os búzaáremelkedés nagyon komolyan veszélyeztetné a malmok amúgy is kis jövedelmezőségét, így véletlen, hogy ilyen érzékenyek.

Mint mondta, az emelkedő búzaártrend azzal függ össze, hogy sokkal kisebbek a tényleges aratási eredmények, mint a várakozásokban - nem csak itthon, hanem kontinens szerte is - így az a kérdés, hogy meddig fog tartani az emelkedő tendencia.

Az áremelkedés háttérben az aszályos idő és az áll, hogy a negatív hírekre a tőzsdei szereplők érzékenyen reagálnak - állapította meg Fórián Zoltán.

Kisebb a termés, így az áraknak emelkednie kell és a malmoknak is tovább kell vinniük ezt az emelkedést. Az emelkedés mértéke pedig több tényezőtől függ:

egyedi üzleti pozícióktól,

tárgyalási helyzettől,

mikor fogytak ki a tavalyi búzából, mennyire hamar kell elővenni az újat,

milyen arányokban hová értékesítik a lisztet, hiszen

a Magyarországon őrölt liszt nagy része nagy kiszerelésű formában jut el másodlagos feldolgozókhoz, és alig 20%-a jut el a fogyasztóhoz közvetlenül csomagolt formában.

A többi termékben, sütőipari termékben fogjuk másodlagosan érzékelni azt, hogy a költségek megemelkedtek, és az áraknak is ezt valamilyen mértékben követnie kell - világított rá az agrárszakértő.

