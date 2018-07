Nagy bajban a dinnyepiac, nincs aki leszedje a termést

A betakarítási munkákra nagyon nehéz kézi munkaerőt találni, jelenleg 50-60 ezer személy hiányzik az országban - hívta fel a figyelmet Lédó Ferenc.

Az elkövetkezendő időben 4-500 mázsa dinnyét kell mozgatni, ami nem könnyű munka, hiszen egy dinnye 5-12 kiló is lehet. Vadászni kell a munkaerőre, ezért is csúszik a dinnye leszedése - mondta a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Hozzáfűzte azt is, hogy

a nagyobb termelők kisebb előnyben vannak, mivel ők szedőkocsikkal, szállítószalagokkal próbálják segíteni a leszedés folyamatát.

A kisebb termelőknél azonban a betakarítás nagy gondot jelent.

Összetett probléma a dinnyepiacon

Három probléma mutatkozik - mondta Lédó Ferenc.

A termelők a pár nappal később leszedett dinnyét alacsonyabb áron tudják csak eladni. A túlérett dinnye már nem annyira finom, ami minőségi problémát okoz. A leszedett dinnye indájából egy újabb szedés is lehetne augusztus végén, de ha a virágok kárba vesznek, az terméskiesést okoz.

Tehát egy olyan összetett problémával állunk szemben, ami nem oldódik meg egyik napról a másikra - összegzett az elnök.

Nyitókép: Pxhere