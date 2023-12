Baj van rengeteg Facebook-, Instagram- és X-fiók nyilvánosságával, itt a figyelmeztetés

Biztonsági szakértők arra figyelmeztetik a felhasználókat, hogy módosítsanak néhány beállításukon, mert túl sok információt láthatnak olyan személyek, akik vissza is élhetnek ezekkel - olyannyira, hogy a sok megosztott információ révén akár a személyazonosságunkat is képesek lehetnek ellopni, a bankszámlánkhoz is hozzáférhetnek - írta az ATV.

A Keeper Security nevű biztonsági cég szakértője, Aranza Tevino a Sun című lapnak elmondta: minden közösségi média fióknak szigorú adatvédelmi beállításokkal kell rendelkeznie. Tanácsaik szerint

az Instagramon változtassuk meg a tartalom elérésének beállításait és állítsuk át a profilunkat privát fiókká. Így csak azok láthatják majd a tartalmainkat, akiknek engedélyeztük.

a Facebookon is a lehető legprivátabbak legyenek a bejegyzéseink. Azt javasolják, hogy egyik beállítást se hagyja senki "nyilvános" módban.

az X-en (ex-Twitter) is a beállításokat kell áttekinteni, a bejegyzéseink védelme és videóink védelme opciót kell beállítani.

A kiberbiztonsági szakértők két bejelentkezési hibára is felhívták a figyelmet: nagy hiba túl egyszerű jelszót választani, vagy pedig ugyanazt az amúgy megfelelő nehézségűt több helyre is beállítani. Ezzel ugyanis jelentősen megkönnyítjük a hackerek dolgát: könnyen feltörhetik a jelszavunkat vagy ha egy adatszivárgással kikerül a jelszó, a többi fiókunkat is egy füst alatt elveszítjük.