Időjárási veszély miatt figyelmeztetnek, sárga szinte az egész ország - előrejelzés

Szombaton az ország keleti harmadában továbbra is sok lesz a felhő, és a keleti határ mentén eső, havas eső is előfordulhat. Másutt a többórás napsütést felhőátvonulások zavarják, és helyenként lehet vegyes halmazállapotú záporos csapadék. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, a Dunántúlon és a középső tájakon viharossá fokozódik, emiatt szombatra elsőfokú figyelmeztetés is érvényben van számos vármegyére. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Vasárnap északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként előfordul kisebb eső, zápor. Északkeleten néhol havas eső, főleg a hegyekben hó is hullhat. Hajnalban a szélvédett tájakon ködfoltok is képződhetnek. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban általában -4, +1, a szélvédett részeken -5, -7 fokot is mérhetnek. A csúcsérték 4 és 9 fok között alakul, északkeleten 1, 3 fok is lehet.

A jövő hét elején már újra melegedés várható.