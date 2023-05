Kihirdették a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyar győztesét

A Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyarországi szervezői idén is a vízminőség-javítás, a vízkészlet- gazdálkodás, a vízvédelem, illetve a víz- és szennyvíztisztítás területéről vártak pályamunkákat, amelyek környezetvédelmi, tudományos vagy műszaki szempontból innovatív és a gyakorlatban is alkalmazható ötleteket dolgoznak fel. Fontos szempont volt, hogy a pályázók tudományosan elfogadott vizsgálati módszerekkel, kísérletekkel, az eredmények értékelésével és statisztikai elemzésével is támasszák alá a bemutatott javaslataikat.

A magyarországi döntőbe jutott hat versenyző (öt csapat) pályázatai magas színvonalról tettek tanúbizonyságot – olvasható a MEKH sajtóközleményében. A beadványok olyan változatos témákat dolgoztak fel, mint például a mezőgazdasági tevékenységek vizes élőhelyekre kifejtett hatásai, vagy a karsztvizek hidrogeológiai tulajdonságai, de volt aki azt vizsgálta, hogy a folyókon található hódvárak hogyan befolyásolják a vízszintet és vízminőséget.

A MEKH szakmai támogatásával megrendezett magyar döntő fődíját idén Jandó Benedek, a Veres Pálné Gimnázium végzős tanulója vihette haza, aki dolgozatában a leggyakoribb dunai halfajok elterjedését vizsgálta. Ő a Víz Világhét eseményei keretében – 2023 augusztusában – megrendezendő stockholmi nemzetközi döntőben képviselheti Magyarországot.

Szalóki Szilvia, a MEKH víziközmű-szolgáltatásért és hulladékgazdálkodásért felelős elnökhelyettese, a szakmai zsűri tagjaként kiemelte: „A Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyarországi versenye kiváló alkalom arra, hogy a jövő vízügyes szakemberei megmutathassák a tudásukat, és lehetőséget kapjanak arra, hogy nemzetközi környezetben is bizonyíthassanak.”

