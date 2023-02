A nagy szél sem söpri ki a kora tavaszt, de már látszik, mikor jön a változás

Franciaország fölött található annak az anticiklonnak a középső területe, amely kelet felé egészen a Kárpát-medencéig nyúlik. Magyarországtól nyugatra így jobbára napos, eseménytelen az idő, de előfordulnak rétegfelhős tájak is. A magasnyomás peremén, így a Brit-szigetek, Skandinávia és Kelet-Európa felett ciklonok vonulnak kelet, délkelet felé, így többfelé fordul elő eső, zápor, helyenként zivatarok is, illetve a Skandináv-félsziget nem partmenti tájain havazik. Norvégia délnyugati partvidékeiről jelentős, 30-50 mm-s napi csapadékösszegeket jelentettek. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Ibériai- és a Balkán-félszigeten nem egy helyen a 20 fokot is meghaladja, de a kontinens legnagyobb részén összességében enyhébb az idő az ilyenkor megszokottnál.

Kedd estig a Kárpát-medence időjárását az említett anticiklon alakítja.

Hajnalra Vas és Zala megyében foltokban köd képződhet. Kedden az ország délnyugati felén napos idő várható fátyolfelhőkkel, az északkeleti vidékeken viszont felhőátvonulások lesznek rövidebb-hosszabb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű.

A nyugati, északnyugati szél a Sopron-Szeged vonaltól keletre többfelé erős lesz, a hegyvidékeken viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul.

Kiss-Szabó Zsanett meteorológus a videóban elmondja, hogy hullámzó frontrendszer hoz változást a hét közepén, de hogy pontosan mekkorát, az még nem világos.

Nyitókép: Pixabay