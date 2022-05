A presszókávé növeli a koleszterinszintet – de csak az egyik nem esetében

Azt, hogy a kávénak koleszterinszint-emelő hatása lehet, már korábbi kutatások is bebizonyították, azt ugyanakkor most sikerült először megmutatni, hogy a két nem esetében másképp főzött kávé fogyasztása alakíthatja ki a szívbetegséghez és stroke-hoz is hozzájáruló magas koleszterinszintet.

Ahhoz, hogy kiderítsék, a kávé főzési módja miként befolyásolja a koleszterinemelő hatást, 21 ezer 40 év fölötti tromsői lakost vizsgáltak meg – írja a Sky News.

A napi három-öt eszpresszót ivó emberek vérében nagyobb valószínűséggel volt magasabb a koleszterinszint, mint azokéban, akik nem fogyasztottak eszpresszót. A három-öt eszpresszót ivó férfiaknál ugyanakkor magasabb koleszterinkoncentráció jelent meg, mint a nőknél. Azoknál, akik legalább napi hat kávét ittak, magasabb volt a koleszterinszint, mint akik kevesebbet fogyasztottak ennél. A hat filteres kávét fogyasztó nőkre is igaz volt az emelkedett koleszterinszint nagyobb rizikója, viszont az ugyanennyi filteres kávét ivó férfiakra nem.

Tehát a presszókávé férfiak, míg a filteres kávé a nők esetében hordozza a koleszterinszint emelkedésének rizikóját.

Az instant kávé fogyasztása és a koleszterinszint emelkedése között nem tudtak összefüggést kimutatni.

"A legfontosabb eredmény az, hogy a presszókávé-fogyasztás szignifikánsan összefüggésbe hozható a megnövekedett összkoleszterinszinttel. A kávé a leggyakrabban fogyasztott élénkítőszer világszerte, emiatt még a kis egészségügyi hatások is jelentős egészségügyi következményekkel járhatnak. A presszókávé és a szérumkoleszterin összefüggéseiről szerzett ismeretek bővülése javítani fogja a kávéfogyasztásra vonatkozó ajánlásokat" – fogalmaztak a szerzők.

Nyitókép: 현경_윤/Getty Images