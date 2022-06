Szinte addiktív böngészős játékkal tarol a NASA

Hamarosan búcsúzik a Hubble űrteleszkóp, már felbocsátották és be is üzemelték a James Webbet, öt év múlva, 2027-ben pedig útnak indítják a Nancy Grace Roman Space Telescope névre keresztelt eszközt. Az amerikai űrkutatási hivatal eddig keveset kommunikált a projektről, de úgy tűnik, most változtatnak ezen, mert a napokban egy böngészőben játszható retro játékot izzítottak be.

A videojátékban egy kurzorral mozgatható stilizált űrteleszkóppal "figyelhetünk meg" űrbéli objektumokat azáltal, hogy a képernyőn más-más irányba és sebességgel mozgó objektumok fölé irányítjuk a teleszkópot és megnyomjuk a space billentyűt. A cél minél több pontot szerezzünk galaxist, exobolygót, fekete lyukat, szupernóvát és hasonlót "lencsevégre kapva".

A játékhoz ide kell kattintani.

A hvg.hu, idézve a NASA közleményét, azt írta: Nancy Grace Roman Space Telescope célja a sötét energia és a sötét anyag tanulmányozása, amely az ismert univerzum mintegy 95 százalékát teszi ki. Emellett exobolygókat is keresnek majd vele.

Nyitókép: NASA