Újfajta csalás terjed, figyelmeztetést adtak ki

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége fordult a nyilvánossághoz mert egyre több panaszt kapnak szépséghibásként hirdetett termékek kapcsán.

Megszaporodott azon hirdetések száma, melyekben apróbb (külsérelmi) hibákkal rendelkező termékek megvásárlására buzdítják a közönséget. Jóhiszeműen azt gondolhatja ilyenkor a vásárló, hogy ezek új termékek, csak egy kicsit karcosak, szállításkor sérültek. Ehhez képest tudtukon kívül a vevők akár több

éves, használt készüléket is megvehetnek ezekben az üzletekben.

Van újdonság is azonban a már korábban is felbukkant hirdetésekben, az értékesítési technika ugyanis most már több irányú - közölte a FEOSZ, amely fel is sorol ezek közül néhányat.

Előfordul, hogy a vásárlások során aláíratnak szerződést a fogyasztóval, mely tartalmazza, hogy használt terméket vásárol a fogyasztó, csak ezt akkor az aláírás előtt nem olvassa el, hiszen fel sem merül benne, hogy nem új terméket vásárol.

Ráadásul még akár 3 év garanciát is vállal a kereskedő, ezzel is elaltatva a vásárló éberségét.

Az outlet áruházban becsomagolva találhatók a termékek, mely szintén azt erősíti a fogyasztókban, hogy új termékekről van szó.

A panaszok tanúsága szerint a műszaki termék, legyen szó akár fagyasztóról, szárítógépről, vagy

mosogatógépről, rövid időn belül tönkremegy, a kereskedő vállalja a javítást, de nem feltétlenül sikerül megjavítani azt.

A fogyasztók ekkor próbálnak a gyártótól segítséget kérni, és a bediktált gyártási szám alapján az derül ki, hogy sok éve gyártott termékekről van szó. Ezek után természetesen felháborodottan reklamálnak a kereskedőnél, és kérik vissza a pénzüket, de a válasz egyértelmű: "Nézzék meg a szerződést!"

A fogyasztóvédelmi egyesület figyelmeztet: használt termékekre nincs kötelező jótállás, csak olyan szavatossági igénnyel lehet fellépni, mintha egy cipőt vásároltunk volna. A kereskedők ugyanakkor bármikor vállalhatnak jótállást egy termékre, akkor is, ha arra nincs jogszabály által előírt kötelező jótállás, vagy annak ideje már lejárt, ám ekkor maguk szabhatják meg a feltételeket. Így előfordulhat, hogy csak a termékek kijavítását vállalják vagy cseréjét, azonban a vételár visszafizetését már nem.

Egy másik irány az, hogy outlet webáruházból rendelik meg a műszaki cikket a vásárlók, majd házhozszállítással kapják meg a terméket és a jótállási jegyet is. Ám a jótállási jegy tartalmát csak akkor vizsgálják meg a vásárlók, amikor meghibásodnak a termékek – ekkor derül ki számukra,

hogy a jótállási jegyen nem a vásárlás dátumától indul a jótállási idő, hanem hónapokkal korábbról. Így feltételezhetően korábban másnak is értékesített, de visszaküldött termék újbóli értékesítése történik meg, ezért más a jótállási jegy dátuma.

Hangsúlyozzák az alábbi jó tanácsokat:

mindig el kell olvasni a szerződéseket aláírás előtt,

tájékozódni kell az adott üzletről, webáruházról,

meg kell nézni, szerepel-e valamilyen negatív listán, vagy a fogyasztóvédelemért felelős Igazságügyi Minisztérium által működtetett www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu weboldalon,

el kell olvasni a vásárlói kommenteket, értékeléseket, mielőtt megvásárolják a termékeket.

Nyitókép: Pixabay