Nem vicc, zivatarveszély van

Zivatarveszély miatt két megye több járására másodfokú riasztást adott ki kedd este az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket károkozó szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve jégeső kísérhet.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a nap folyamán Győr-Moson-Sopron és Vas megyében további másodfokú riasztásokat adhatnak ki a heves zivatarok veszélye miatt. Az ország többi területén elsőfokú riasztásokat adhatnak ki zivatarveszély miatt.

Azt írták: a "zivatartevékenység" este és éjszaka fokozatosan az ország középső és keleti területére helyeződik át, majd elhagyja az országot. A zivatarokat jégeső, intenzív csapadékképződés és viharos széllökés kísérheti. A dunántúli területeken akár egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt.

Kitértek arra is, hogy szerdán egy hidegfront éri el az országot, hatására délutántól először a Dunántúlon és az északi megyékben, az esti órákban pedig többfelé alakulhatnak ki zivatarok. A Dunántúl déli felében és "nagyobb bizonytalansággal az északkeleti területeken" heves zivatarok kialakulása is várható, amelyekhez viharos, akár 90 kilométer/óránál erősebb széllökés, jégeső és intenzív esőzés társulhat. A kialakult gócok kelet felé haladnak, így az Alföldön, északkeleten csütörtök hajnalig is kitarthatnak a zivatarok - tették hozzá.

Szerdára Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyére adtak ki másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést a heves zivatarok veszélye miatt.