Rossz hírt kaptak a filmre fotózók

Fujifilm friss előrejelzése szerint a fotófilmek ára még áprilisban 60 százalékkal drágul – írja a hvg.hu. De, írta erről a DPreview, drágulni fog a színes fotópapír, illetve azoknak a kémiai anyagoknak, vegyszereknek és kiegészítőknek az ára is feljebb kúszik majd, amiket a képkidolgozáshoz használnak. Ez esetben 10-20 százalékos árnövekedés várható, már májustól.

A fotózással foglalkozó szakmai híroldal szerint az egyes szolgáltatások árában is jelentős változás állhat be, noha azt még nem tudni, hogy pontosan milyen esetekben. A növekedés itt viszont akár 94 százalékos is lehet.

A Fujifilm a nyersanyagok és a szállítási költségek emelkedésével magyarázza a kikerülhetetlen drágulást, illetve azzal, hogy sok termék iránt jelentősen csökkent a kereslet.

Nyitókép: Pixabay