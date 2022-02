Felemásra sikeredett a medveárnyék-észlelés a budapesti állatkertben

Felemás eredménye lett a medveárnyék észlelésnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben – mondta Hanga Zoltán. A szóvivő magyarázata szerint ugyanis, amikor kiengedték a „barlangjából” Hugit, a budapesti park barna medvéjét, még borús volt az idő, tehát nem láthatta meg az árnyékát, amiből arra lehetne következtetni, hogy hamarosan véget ér a tél. Nem sokkal később azonban kisütött a Nap, vagyis már a medve árnyéka is látszott, így, ha nem a medve barlangból való kilépésének pillanatát, illetve az azt követő perceket vesszük alapul, hanem az egész napot, a népi időjóslás tapasztalatai hosszú télre engednek következtetni – tette hozzá.

Bár Hugi, szemben a vadonban élő fajtársaival, nem alszik téli álmot, így a napi rutinja részét képezi, hogy elhagyja a belső terét, az állatkert gondozói mégis sokféle finomsággal készültek – többféle zöldséggel, gyümölccsel, némi hússal, valamint még szárított kutyatáppal is, amit egy úgynevezett problémamegoldó labdában rejtettek el a számára –, hogy biztosan hozzájáruljon a február 2-i medveárnyék észleléshez az állat.

Hanga Zoltán érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy az elmúlt évebek a jóslás, már ami a medve árnyékát illeti, valamivel több mint 50 százalékban vált valóra, igaz, hasonló arányt érmefeldobással is el lehetne érni. Ugyanakkor az sem mellékes, jegyezte meg, hogy az elmúlt évtizedekben, köszönhetően az emberi tevékenységnek, nagyban megváltozott az éghajlatunk, főleg ahhoz képest, hogy esetleg korábban évszázadokon át relatíve állandó volt. Így ez is befolyással bír arra, hogy mennyire megbízhatóak a népi időjóslás tapasztalatai. Budapest, 2022. február 2. A Fővárosi Állat- és Növénykert barnamedvéje (Ursus arctos) a hagyományos medveárnyék-észlelés napján. MTI/Balogh Zoltán

„De fontos és szép hagyomány, amit érdemes megőrizni, fenntartani, ezért is van, hogy az állatkertben is minden év február 2-án megnézzük, hogy van-e árnyéka vagy nincs a medvének” – fogalmazott a szóvivő.

