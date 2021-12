Álomszép gerendaházakba kuckózhatunk be a téli hidegben

A Balaton közelében, Felsőörsön található a következő, 18 négyzetméteres üdülő ház. Az örökpanorámás ingatlanban a szoba és a konyha egy légtérben van, csupán a fürdőszoba került leválasztásra. Mivel a homlokzati fal végig üveges, ezért a szobából, valamint a házhoz tartozó nagy teraszról is gyönyörű kilátás nyílik a magyar tengerre és a közeli hegyekre. A terasz alatt egy kis pince kapott helyet. A balatonalmádi strand mindössze 3,5 kilométerre fekszik innen.

Kismaros egyik gyönyörű településrészén, Börzsönyligetben épült ez a 200 négyzetméteres gerendaház. Az ingatlan földszintjén egy fürdőszoba, külön mellékhelyiség és egy amerikai konyhás nappali található, azonban a nappali igény szerint könnyen leválasztható. Az emeleten 2 hálószoba és egy fedett terasz kapott helyet, de a földszinti nappaliból is egy tágas fedett teraszra léphetünk ki, ahonnan az erdő szépségében gyönyörködhetünk. A konyha mellett elhelyezkedő búbos kemence akár az egész házat is kifűti, de elektromos fűtőpanelek is felszerelésre kerültek. A vörösfenyőből készült házhoz pince és gépkocsibeálló is tartozik. Az 1715 négyzetméteres telken betonozott alapterületű fatároló is fellelhető.

Vas megyében, az osztrák határhoz közel található Rádóckölkeden épült 2006-ban ez a 150 négyzetméteres fagerenda családi ház. Az ingatlanban egy hatalmas nappali, konyha-étkező, fürdőszoba és 3 hálószoba kapott helyet, melyekből egyikhez saját fürdőszoba is tartozik. A házban hajópadló, gerendákkal tűzdelt fa mennyezet és kandalló biztosítja a meghitt hangulatot. A nyári melegben klímával hűthetjük le az otthonunkat. Továbbá egy háztartási helyiség és egy kamra is kialakításra került az ingatlanban. A konyha-étkezőből egy fedett teraszra léphetünk ki, ahol élvezhetjük a reggeli kávénkat és a madárcsiripelést. Az 1484 négyzetméteres telken épített kemence, kerti tó és egy garázs is fellelhető.

Fejér megyében, Ráckeresztúron található válogatásunk következő darabja, egy nappali + 3 szobás gerendaház. A családi otthonnak ideális ház 2006-ban épült és azóta is rendszeresen karbantartották, 2016-ban a villanyhálózatot nézték át, javították, 2017-ben a fűtésrendszert modernizálták, 2018-ban az épület külső kezelése (csiszolás, festés) készült el, 2020-ban az összes nyílászáró cseréje és a lábazat hőszigetelése is megtörtént. A tetőtér beépítéses családi házhoz mindkét szinten nagy terasz is kapcsolódik.

