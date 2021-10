Így árasztja el az országot az eső, már látszik, meddig tart ki az igazi ősz

A Finnország–Genovai-öböl–Szardínia vonalban hullámzó front kettéosztja kontinensünk időjárását. A fronton Észak-Olaszország felett mediterrán ciklon is képződött, ennek hatására pedig Olaszország északi részein helyenként extrém mennyiségű csapadék esett. Genovától északra például 500 mm-t mértek mindössze 6 óra leforgása alatt!

A földközi-tengeri szigeteket leszámítva Európa legmelegebb része jelenleg a Kárpát-medence nyugati fele, Horvátország és a környező területek, itt ugyanis a front előbb délies széllel érkező meleg levegőnek köszönhetően nem ritkák a 27, 29 fokos maximumok.

Ugyancsak ciklon örvénylik a Brit-szigetek felett, emiatt ott is sokfelé csapadékos az időjárás. Eközben Kelet-Európa fölött markáns anticiklon figyelhető meg, így arrafelé derült és rétegfelhőzettel borított területek egyaránt vannak.

Szerda estig hazánk időjárását előbb az említett hullámzó front, majd egyre inkább a mediterrán ciklon alakítja, csapadékos napokra számíthatunk, és a hőmérséklet is visszaesik. Reggel az ország döntő része fölött már felhős lesz az ég, a Dunántúlon és a középső megyékben is többfelé valószínű eső, zápor, helyenként zivatar.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sok helyen várható eső, zápor, reggel még egy-egy beágyazott zivatar is lehet.

Délutánig a Miskolc–Debrecen vonaltól keletre még nem lesz csapadék,

és ezt követően is csak kis mennyiségre lehet ott számítani. Másutt azonban több helyen hullhat 20 mm-t meghaladó eső. A délkeleti, keleti szelet többnyire élénk, kedden több, szerdán már csak kevés helyen erős széllökések is kísérhetik. Szerdán délutántól a Nyugat-Dunántúlon az északira forduló szél több helyen is megerősödik.

A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között alakul, de a Miskolc–Debrecen vonal szélcsendes, hidegre érzékeny helyein ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 12 és 19 fok között várható, a tartósan csapadékos tájakon lesz a hűvösebb.

Simon Gergő meteorológus a videóban elmondja, hogy a hónap közepéig velünk marad az igazi őszi idő, legföljebb 20 fok körüli maximumokkal. Lassan vonul el az ország fölül a mediterrán ciklon.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán