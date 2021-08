Esőfelhők mennek-jönnek - előrejelzés

Kedden reggel a hétfői hidegfront felhőzete a Tiszántúlt is elhagyja, kiderül az ég, majd a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Reggel kelet felé távozik a frontális csapadék, mögötte viszont több helyen alakul ki napközben zápor, az északkeleti megyékben helyenként zivatar is előfordulhat. A gomolyfelhők este összeesnek, a csapadék is megszűnik. Megélénkül, többfelé megerősödik a nyugati, északnyugati szél, majd estétől északira fordul. Zivatarok környezetében a szél viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 27 fok között alakul, keleten, délkeleten lesz a melegebb.

Szerdán az ország nagyobb részén fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Gomolyfelhőkre elsősorban a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén számíthatunk. A leghosszabb napsütés az északnyugati, északi megyékben valószínű. Helyenként előfordulhat zápor.Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik az északi szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a csúcsérték 20 és 25 fok között várható.

Csütörtökön főleg délutántól újabb esők jöhetnek. Északon este 7, nappal 21 fok lehet, délen 11-26 Celsius-fok lehet a két szélső érték.

