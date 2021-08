Zivatarokkal, jégesővel, viharos széllel tör be a 10-15 fokos lehűlés

Az Atlanti-óceán felett egy hatalmas kiterjedésű anticiklon található, amelynek a keleti pereme elér egészen a kontinensünk délnyugati partvonaláig. Ennek hatására ezeken a részeken túlnyomóan derült, száraz időjárás a jellemző, és az Ibériai-félszigeten tovább tombol a forróság – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentésében.

Az említett anticiklontól keletre egy ciklon örvénylik a Skandináv-félsziget déli részénél, ennek frontjai mentén már felhős, helyenként csapadékos az időjárás. A Fekete-tenger felett szintén egy magasnyomású központ található, így ott is nyugodt idő a meghatározó.

A Kárpát-medencén kedd estig egy hidegfront vonul át, aminek hatására többfelé alakul ki zápor, zivatar, és megszűnik a hőség.

Kedden erősen felhős idővel indul a nap hazánkban, majd szakadozni, nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, és több órára kisüt a nap. A csapadék is hasonló ütemben kezd szűnni, a nap első felében a Dunántúlon elszórtan, keletebbre még többfelé várható eső, zápor, a Tiszántúlon zivatar. Délutánra keletre szorul vissza a csapadék, majd ott is megszűnik. A délies szél estétől nagy területen északnyugatira fordul és megerősödik, éjszaka, illetve kedden viharos széllökések is lehetnek. A zivatarokat is kísérhetik viharos erejű széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 22 és 28 fok között alakul, mindenütt mérséklődik a hőség. A hétvégén újra 30 fok körül alakulnak a maximumok.

Nyitókép: Zivatarfelhő a Balaton felett a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna felől fényképezve 2021 májusában. MTI/Varga György