Budapest-Balaton biciklivel: itt az újabb jó hír

Új Budapest-Balaton bringaútszakaszok építését erősítette meg a Veszprémi Naplónak a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő - olvasható a Veol.hu Veszprém megyei portálon. Emellett a tavi kör megújulása is folytatódik.

A főváros és a tó közti út nem engedélyköteles építési munkái már meg is kezdődtek, van, ahol már kész is vannak. Folyik a 710-es főút és a Balatonakarattya közötti rész tervezése is, de hamarosan már kivitelezési szakaszba lép a Polgárdi és a 710-es út közötti kerékpárút.

A tókörön idén nyárig befejeződik a Balatonlelle és Balatonakarattya közötti felújítási munka, de tavasszal Tihany és Örvényes között is már a kivitelezésnél fognak tartani, ahogy a keleti parton is építkezni fognak Akarattyától északra.

A fejlesztések az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában uniós és hazai forrásból készülnek el.

