Megadná a jelszavaknak a kegyelemdöfést a Microsoft

A Microsoft szerint a kibertámadások 80 százalékában a felhasználók jelszavait akarják megszerezni a bűnözők, és havonta átlagosan minden 250. vállalati ügyfél veszélybe kerül emiatt. Ezért itt az ideje, hogy biztonságosabb bejelentkezési módszerek felé tereljék a felhasználókat - idézte a hvg.hu a redmondi cég aktuális blogbejegyzését.

Valójában a Microsoft már az elmúlt években elkezdte előkészíteni a terepet, hogy nyugdíjazni tudják a jelszavakat. A Windows Hello lehetővé teszi, hogy a webkamera vagy az ujjlenyomat-olvasó segítségével lépjünk be a Windows 10-be, az üzleti felhasználóknak is vannak megoldásaik, és többek között régóta használható már a belépések hitelesítéséhez szükséges Microsoft Authenticator is.

Bár kiberbiztonsági szempontból mindenképpen előremutató a Microsoft lépése, nagy kérdés, hogy a felhasználók mennyire bíznak majd meg az eljárásban. A vállalat szerint az idei év egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy a módszer biztonságosságáról és hatékonyságáról meggyőzzék őket.

