Fontos segítség az optikákban, nem csak egy hónapig

A szövetség közleményében azt írta, a hosszabbítás arra is lehetőséget teremt, hogy elkerüljék a zsúfoltságot az optikai szaküzletekben, ezen kívül külön figyelmet fordítanak arra, hogy minden felpróbált szemüvegkeretet fertőtlenítsenek rögtön azok felpróbálása után.

Felmérések szerint a szemüvegviselők jelentős része nem megfelelő, elavult, régi korrekcióval használja a szemüvegét, ami fáradékonyságot, fejfájásos panaszokat, általános rossz közérzetet okozhat.

A konzultáció mindössze húsz percet vesz igénybe, az optikus ilyenkor nemcsak a szemet, de a szemüveget is ellenőrzi, és azzal kapcsolatban is hasznos tanácsokkal szolgál, hogy mivel ápoljuk a szemüvegünket.

Mivel a szem elváltozása miatti látásromlás több betegség előjele lehet, azoknak is ajánlott évente felkeresni egy optikust, akik eddig nem voltak szemüvegesek. Amennyiben a szakember elmozdulást érzékel az előző évi dioptriához képest, javasolhatja a szem orvosi vizsgálatát, amivel olyan betegségekre is fény derülhet, mint például a súlyos esetben vakságot vagy végtagvesztést okozó cukorbetegség. Az optikussal folytatott konzultáció során arra is fény derülhet, hogy okozott-e kárt a szemének valaki azzal, hogy nem irodai körülmények között dolgozott, vagy hogy romlott-e a gyerek látása attól, hogy hónapokon át nem a táblát, hanem a táblagépet nézte.

A kampány részletei, illetve az abban részt vevő optikák listája megtalálható ezen az oldalon.

Nyitókép: Pixabay.com