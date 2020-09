Már halálos áldozata is van a zsarolóvírusoknak

A hackerek persze próbálnak olyan helyeket lebénítani, amelyek működése kulcsfontosságú: jól menő cégeket, gazdag magánszemélyeket támadnak elsősorban, de persze másokhoz is eljutnak a zsarolóvírusok.

Múlt héten ilyen esett áldozatul a Düsseldofri Egyetemi Kórház, a zsarolóvírus egy sok helyen használt szoftveren át jutott be a rendszerükbe, gyakorlatilag teljesen leállítva az intézmény IT rendszereit. Ennek közvetlen folyományaként a sürgős eseteket a kórház kénytelen volt átirányítani más intézetekbe, és az előjegyzett műtéteket is lefújták.

Az egyik, sürgős ellátásra szoruló nő, akit a mentők kénytelenek voltak egy másik városba szállítani, az út közben életét vesztette, ezzel hivatalosan ő lett a zsarolóvírus támadások első halálos áldozata - írta a hwsw.hu.

A rendőrök közbeléptek

Az üzenetről emellett annyit árultak el a hatóságok a sajtónak, hogy abban nem volt megnevezve konkrét váltságdíj, illetve valójában nem is a Düsseldorfi Egyetemi Kórháznak címezték a támadók, hanem a Heinrich Heine Egyetemnek, mely alá a kórház szervezetileg tartozik.

Miután a kórház jelentette az esetet a rendőrségnek, a hatóságok elérték a támadókat, és közölték velük, hogy az egyetem helyett egy egészségügyi intézmény rendszereit bénították meg, ezzel betegek életét veszélyeztetve - ezt követően

a támadók átadták a feloldókulcsot a hatóságoknak, ám azóta sem sikerült őket beazonosítani.

Bár az ehhez hasonló, alapvetően felkészületlen intézmények ellen elkövetett támadások szinte mindennaposnak számítanak, most azonban egy ember életét vesztette a hackerek miatt. Az ügyészség ennek megfelelően gondatlansából elkövetett emberölés gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.

Nyitókép: Pixabay