Robotkutyát is lehet már látni Budapesten

Az EDU&FUN Digitális Élményközpont Budapest átadásán Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta: a központban egyebek mellet a robottechnikát és az okostechnológiákat is megismerhetik játékos formában az iskolások és hétvégenként az érdeklődő családok.

Tisza Géza, a központ szakmai vezetője arról beszélt, hogy náluk az érdeklődők megismerhetik a padlórobotokat, az ipari robotokat és a humanoid tanulni képes robotokat is. Felfedezhetik a látogatók a 3D tervezés, szkennelés és nyomtatás folyamatát. A központban kialakítottak egy okosotthon sarkot és megismerhetőek a virtuális technológiák is. Van animációkészítő asztal, és a kiterjesztett valóság eszközei is megtalálhatóak.

A központban minden foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A digitális ismereteket fejlesztő élménykomplexum több mint 430 millió forintból valósult meg.

Schanda Tamás hangsúlyozta azt is, közös cél, hogy minél többen válasszanak műszaki, informatikai pályát. A központban szervezett programok az iskolások digitális tudását, technológiai ismereteiket jelentősen bővíti, és jelentősen befolyásolhatja a pályaválasztási döntésüket is.

Buranits Ildikó, az MTK alelnöke arról beszélt, szeretnének elsők lenni a közösségépítésben, az innovációban és a tudásban, ezért is nagy megtiszteltetés számukra, hogy stadionjuk otthont adhat egy digitális élményközpontnak Székesfehérvár, Győr és Debrecen után.

A következő központ Zalaegerszegen nyílik majd meg.

