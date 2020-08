Az autós családi utazáshoz ad hasznos tanácsokat Győrfi Pál

A biztonságos autós családi utazás komolyabb felkészülést igényel, hiszen az útra rengeteg fontos dolog szükséges: megfelelő üzemanyag, az autó általános műszaki állapota, az útiterv, a töltők és a kényelmes ruházat mellett külön figyelmet érdemelnek az egészségügyi szempontból fontos tételek is, főleg idén, a koronavírus-járvány árnyékában. A MOL az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál segítségével gyűjtötte össze a biztonságos belföldi autós utazás legfontosabb kellékeit.

1. Útipatika

Minden autó kötelező tartozéka kell, hogy legyen a „B” típusú elsősegélydoboz, amely lejárati idejét (3 év) mindig ellenőrizni kell a csomagoláson!

Torokfertőtlenítő, fájdalom- és lázcsillapító, illetve gyulladáscsökkentő szerek mellett a rendszeresen szedett vitaminokat és gyógyszereket sem szabad otthon hagyni. Kisebb sérülések bármikor előfordulhatnak, ilyenkor jól jön a sebtapasz, a steril gézlap, a pólyatekercs és a sebfertőtlenítő oldat is, szálka vagy tüske eltávolításához pedig még egy csipeszre is szükség lehet.

Probiotikumok, székletfogó, illetve hashajtó készítmény is jó, ha van kéznél, és ugyanez vonatkozik a hányinger és émelygés elleni tablettára is.

2. Folyadékpótlás

Egy felnőtt ember testtömegének mintegy 60 százaléka víz, ezért is létfontosságú az állandó folyadékfogyasztás, a gyerekek esetében pedig ez hatványozottan igaz.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ajánlása alapján közepes hőmérsékletnél és mérsékelt fizikai aktivitásnál egy felnőtt nőnek napi 2, egy férfinak 2,5 liter mennyiséget határoz meg, a 4-13 éves gyermekeknek pedig – életkoruktól függően – 1,6-2,1 litert.

Fizikai megerőltetés, hőség, terhesség, szoptatás és bizonyos betegség esetén pedig akár 2-3-szorosára is növekedhet a folyadékszükséglet.

A volán mögött ráadásul az éberség és emiatt a reakcióidő is csökkenhet a dehidratáltság miatt, ezért útközben is érdemes a sofőrnek a keze ügyében folyadékot tartania. Aki fáradt, álljon meg egy pihenőben vagy egy benzinkúton, és egy frissítő testmozgással egybekötött rövid pihenő során például fogyaszthat egy csésze kávét is (de vízhajtó hatása miatt figyeljen a megfelelő vízbevitelre is).

3. Napfény

Az autó üvege nem gátolja az UV-A-sugarakat, ezért utazás közben is be kell kenni az arcot és a karokat, ügyelve arra, hogy a készítmény UV-A ellen is védjen. A fényvédőkön szereplő faktorszám a készítmény védőképességét mutatja a – döntően UV-B-sugarak okozta – napégéssel szemben. A gyermekeknél, illetve a világosabb bőrűeknél, napallergiásoknál vagy sok szabálytalan anyajeggyel rendelkezőknél mindenképpen a magasabb faktorszámút érdemes keresni. Fontos a megfelelő mennyiség alkalmazása.

A hatás kialakulásához legalább fél óra szükséges,

az erősebb napfénynek kitett részeket pedig javasolt 2-3 óránként bekenni.

4. Arcmaszk

Az új típusú koronavírus miatt sok helyen kötelező a maszkviselés, ez azonban csak a szabályok betartásával szolgálja az egészséget. Íme a szabályok:

A maszk felvétele előtt például alaposan mosd meg és/vagy fertőtlenítsd a kezedet.

A maszkot igazítsd az orrnyereghez, és úgy tedd fel, hogy az orrot és a szájat egyaránt befedje. Ne legyenek rések a maszk és az arc között.

A maszk külső részéhez soha ne érj, ha pedig a maszk nedves lesz, cseréld le.

Az egyszer használatos maszkot ne vedd fel újra, dobd ki zárható szemetesbe, és mindenképp moss kezet, mielőtt újat tennél fel.

Gyermekednek is gondoskodj megfelelő méretű maszkokról!

5. Kézmosás, kéz- és felületfertőtlenítés

A kézre kerülő szennyeződések, baktériumok és vírusok eltávolításának legáltalánosabb módja az alapos, legalább fél percig tartó kézmosás. Autós utazás során, ha nincs lehetőség megfelelő kézmosásra, alkalmazni lehet speciális kézfertőtlenítőt.

Ne maradjanak ki a rendszeres fertőtlenítésből az autó leggyakrabban érintett felületei, mint a kormány vagy a kilincs, és persze a gyerek játéka se maradjon ki.

6. Rovarok

Rovarharapás esetén betegségeket ugyan el lehet kapni, méreganyag azonban nem jut a testbe. A szúnyog, kullancs, bolha és egyes pókok „csípése” valójában ennek minősül, míg

a méh- vagy darázscsípésnél méreganyag is kerül a szervezetbe, ami akár súlyos allergiás reakciót is kiválthat.

Darázscsípésre való túlérzékenység esetén egy öninjekciózó gyógyszer (PEN) életmentő lehet – ezt a háziorvos tudja felírni.

A kullancsok ellen, kiránduláskor érdemes zárt ruházatot viselni, illetve nap végén alaposan átvizsgálni a gyermekeket és önmagunkat is. A szúnyog- és kullancsriasztó szereket néhány óránként mindenképpen „újra kell fújni”, a bőrbe fúródott kullancsot pedig mihamarabb el kell távolítani, vigyázva, hogy ne nyomódjon közben össze az állat teste. Jól jöhet még viszketés enyhítésére alkalmazható készítmény is.

+ 1. Egészségügyi dokumentáció

A személyi okmányok mellett a TAJ-számra is szükség lehet az úton. Akinél indokolt (például krónikus betegség vagy komolyabb műtét után), a fontosabb leletek vagy egy kórházi zárójelentés is hasznos információkat adhat az orvosoknak.

Indulás előtt érdemes feljegyezni a nyaralóhelyen működő orvosi ügyelet, továbbá a területi sürgősségi osztály helyét, elérhetőségét, valamint letölteni az okostelefonra az ingyenes ÉletMentő applikációt is, amely azonnali segélyhívást, kórházak, gyógyszertárak címét, illetve elsősegélynyújtási információkat is biztosít.

Nyitókép: Pixabay