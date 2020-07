Nagy viharok miatt adtak ki riasztást

A veszélyjelzés szerint a nap folyamán keleten Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nyugaton Győr-Moson-Sopron és Vas megye területén várható másodfokú riasztás.

Az ország többi megyéjében - szintén a zivatarveszély miatt - elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Azt írták: a kora délutáni óráktól főleg az ország északi felében alakulnak ki (illetve érkeznek észak felől) elszórtan zivatarok, amelyekhez elsősorban viharos szél, illetve jégeső társulhat, de egy-egy gócban nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Főként az északkeleti megyékben, illetve az északnyugati tájakon heves zivatarok kialakulásának is megvan az esélye, károkozó (90 kilométer/órás) szélrohamok, nagyobb méretű jégszemek kíséretében. A késő délutáni, esti óráktól már a délebbi tájakon is előfordulhatnak zivatarok, de kisebb számban, és kevésbé lehetnek hevesek. Éjjel az északi, északkeleti tájakon egyre inkább stabilizálódik a légkör, csökken a zivatar esélye.

Szerdán elsősorban délen és a Duna-Tisza közén várható zivatar, amelyhez átmeneti szélerősödés, lokálisan nagy mennyiségű csapadék társulhat, ekkor nagyobb méretű jégnek már jóval kisebb az esélye.

Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 Celsius-fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűlhet a levegő.

A katasztrófavédelem közleményben kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, és lehetőség szerint ne parkoljanak a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjenek. Ha leszakadt vezetéket, vagy bajba jutott embert látnak, jelezzék azt a 112-es segélyhívón.

Nyitókép: MTI/Komka Péter