Kapunk a nyakunkba - időjárási menetrend a hosszú hétvégére

Kimozdulni szombaton, társasjátékozni vasárnap (a meteorológiai tavasz utolsó napján) és hétfőn lesz érdemesebb a pünkösdi hosszú hétvége során.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton a péntekihez hasonló időjárás lesz. Vasárnap egy ciklon éri el hazánkat, csapadékot és szeles időt is hozva. Bár hétfőn távozik, aznap még számíthatunk belőle esőre. A jövő hét közepén egy anticiklon éri el térségünket, nyugodtabb és melegebb időt hozva.

Szombaton nap közben erőteljes gomolyfelhőképződésre és elszórtan záporok kialakulására lehet számítani, elsősorban a nap második felében. Zivatarok kialakulására kicsi az esély. Délelőtt 13-16 fok várható, délutánra néhány helyen, elsősorban a keleti országrészekben elérheti a hőmérséklet a 20 Celsius-fokot.

Vasárnapra megérkezhet az eső az északi tájakra, majd délutánra mindenhol beborul az ég, elered az eső; 2-5 milliméternyi csapadékra lehet számítani átlagosan, de északon területi átlagban 10 milliméter is eshet - ilyen régen volt hazánkban. Ezen a napon várhatóan az országban sehol sem lesz 16-18 foknál melegebb.

Hétfőre feloszlik a front, helyenként felszakadozik a felhőzet, főként a Dunántúlon napsütéses időszakok is lehetnek. A szél vasárnap és hétfőn is erős lesz, az északi-északnyugati irányból fog fújni. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között valószínű, de a tartósan felhős (közép-magyarországi) tájakon ennél hűvösebb is lehet.

A jövő hét közepén egy anticiklon hatása kezd el érvényesülni, aminek hatására egyre kevesebb helyen és egyre kisebb mértékben várható csapadék, és a hét vége felé néhol akár már 30 Celsius-fok közelébe is emelkedhet a hőmérő higanyszála.

Nyitókép: Pixabay