A közlekedés legvédtelenebb résztvevőire koncentrál a rendőrség

A KRESZ szabályai mindenkire, a gyalogosokra is vonatkoznak. Az őket érintő baleseteken belül vezető helyen áll az, hogy körültekintés nélkül lépnek az úttestre - hívja fel a figyelmet honlapján a rendőrség. Gyakori a tilos jelzésen, illetve a tiltott helyen áthaladás is. Különösen fontos tehát a körültekintés, ami nemcsak az autóvezetők, hanem a járókelők felelőssége is.

A közlekedés minden résztvevőjének figyelnie kell.

Gyalogosként

mielőtt az úttestre lép, nézzen körül, és győződjön meg róla, hogy biztonságosan át tud-e kelni

ne menjen át tilos jelzésen, illetve tiltott helyen, még akkor sem, ha Ön szerint biztonságos lenne

korlátozott látási viszonyok eseténlehetőség szerint viseljen fényvisszaverő vagy feltűnő színű ruhát

hiába van Önnek elsőbbsége, ha az autó vezetője nem tudja megadni

lakott területen kívül az út szélén, padkán gyalogláskor viseljen láthatósági mellényt!

Járművezetőként

fokozott figyelemmel és óvatossággal közelítse meg az olyan helyeket, ahol gyalogosok hirtelen megjelenésére lehet számítani (zebra, busz- vagy villamosmegálló, játszótér, óvoda, iskola környéke)!

Nyitókép: MTI/Soós Lajos