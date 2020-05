Komoly lehűlés várható a jövő héten - itt az előrejelzés

Hétfőn a napsütés mellett néhol - a legnagyobb eséllyel északon - záporeső, esetleg zivatar is előfordulhat. Estétől északnyugat felől határozottabb felhősödés kezdődik, ekkor az Észak-Dunántúlon is lehet csapadék. A szél időnként megerősödik, de az Alpokalján és a Kisalföldön viharos széllökések is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 10-16 fok lesz, napközben 24-31 fokig melegszik fel a levegő.

Keddre virradó éjjel északnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatar is kialakulhat, majd napközben északnyugat felől nagyrészt megszűnik a csapadék. Reggel a Tiszántúlon még lehet némi napsütés. Napközben a déli óráktól főként északon és keleten szakadozik fel a felhőzet. A szél sokfelé erős, néhol viharos lesz, majd estére jelentősen gyengül a légmozgás. A minimumhőmérséklet 6 és 16 fok között, a maximumhőmérséklet általában 11 és 17 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 18-20 fok is lehet.

Szerdán északon szórványosan, délen helyenként várható eső, zápor, esetleg zivatar. Néhol megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a derült északkeleti helyeken gyengén fagyhat is. A legmagasabb hőmérséklet 12 és 23 fok között valószínű, északon várhatóak az alacsonyabb, délen a magasabb értékek.

Csütörtökön kezdetben még többfelé valószínű eső, zápor, majd a nap második felében inkább már csak helyenként alakulhat ki záporeső. Néhol megerősödik a szél. A leghidegebb órákban 4 és 11, napközben 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken nem valószínű csapadék. A minimumhőmérséklet 3 és 10, a maximumhőmérséklet 17 és 23 fok között valószínű.

Szombaton elszórtan eső, zápor esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 24 fok között várható.

Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett helyenként kialakulhat zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 7 és 12, a maximumhőmérséklet 18 és 23 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.

