Még mindig van, aki rá mer menni a tavi jégre

A Nool.hu cikkírója felfigyelt rá, hogy a közösségi oldalakon még most, a szoksásosnál melegebb időben is rámerészkednek az olvadó tavi jégfelületekre.

A Nógrád megyei katasztrófavédelem hivatalvezetője, Szeles Péter a portált arról tájékoztatta, csak olyan helyen szabad a jégre menni, ahol ez hivatalosan is megengedett, illetve a jégvastagság legalább 10 centis, és nem olvad.

Azt is kérik, egyedül senki ne menjen rá a jégre, nehogy baj esetén segítség nélkül maradjunk. Beszakadás esetén nyugodtnak kell maradni, a kart oldalsó középtartásba emelni, a felsőtesttel pedig előre dőlni, hogy minél nagyobb felületen érintkezzünk a jég felszínével. A fej és a kéz nem kerülhet a jég alá.

Ha segíteni szeretnénk bajba jutottakon, a mentés megkezdése előtt mindenképpen hívni kell a 105-öt vagy a 112-t. A helyszínt pedig hason csúszva kell megközelíteni, és nem is teljesen, az utolsó szakaszhoz segédeszközöket kell igénybe venni (ág, bot, kötél, nadrágszíj vagy ruhadarab. Ha több embre is tud segíteni, akkor láncban kell elhelyezkedni, és mindenki fogja az előtte lévő ember lábát. Nem szabad azonnal meleg helyre vinni a sérültet, előbb be kell indítani a keringését

A szabad vízen való tartózkodás szabályait egy 2001-es belügyminisztériumi rendelet írja le.

