Már halálos áldozatai is vannak az Európában tomboló viharnak, Magyarországot is elérte

Az Európát sújtó Ciara viharról szóló friss híreink ITT találhatók.

Közlekedési fennakadásokat és károkat okozott Németországban egy viharfront, amely orkánerejű széllökésekkel vonul át az ország felett. A front hétfő reggel érkezett Bajorország tartomány térségébe, ahol több tízezer háztartás áram nélkül maradt és sok helyütt megbénult a közlekedés.

A müncheni nemzetközi repülőtér forgalmát határozatlan időre leállították, az 1050 hétfői járatból több mint 420 járatot töröltek.

Münchenben és számos további városban korlátozásokkal működik a közösségi közlekedés. A fennakadások és a vihar jelentette veszélyek miatt tanítási szünetet rendeltek el a bajorországi iskolákban.

A Sabine elnevezésű - Európában máshol Ciara néven regisztrált - vihar kicsavart fákat, megrongált tetőszerkezeteket, leszakított elektromos vezetékeket. A vezetékhálózatban keletkezett károk miatt

50 ezer háztartásban nincs áram Bajorországban.

A helyenként óránkénti 170 kilométeres sebességű széllökésekkel tomboló vihar vasárnap érkezett Németország térségébe. Bajorország mellett számos további tartományban is akadozik a vasúti, a közúti és a légi közlekedés. Észak-Rajna-Vesztfália két legnagyobb repülőterén, a düsseldorfi és a köln-bonni repülőtéren például 150 járatot töröltek. A Deutsche Bahn vasúttársaság leállította távolsági járatait. Egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat újra a közlekedés, az érintett szakaszok vizsgálatát hétfő délelőtt kezdték meg.

Több térségben

felmentették a tanulókat az iskolalátogatási kötelezettség alól

hétfőre. A kidőlő fák, lehulló tetőcserepek sérüléseket is okoztak, legalább két embert súlyos állapotban szállítottak kórházba. Azonban a vihar a vártnál kisebb anyagi károkat okozott.

Angliából egy-két kép többet mond ezer szónál.

Lengyelországban ketten meghaltak

A Lengyelország felett is tomboló Ciara vihar miatt több mint 55 ezer háztartás maradt áram nélkül, az erős szél épületeket rongált meg, és közlekedési fennakadásokat okozott - közölte hétfőn reggel a lengyel kormány biztonsági központja (RCB). A lengyel köztévé szerint két halálos áldozata is van a viharos szélnek.

Észak-Európában is fennakadásokat okozott vasárnap és hétfőn a viharos időjárás a légi és vasúti közlekedésben, a viharnak Svédországban egy halálos áldozata is van. A térségben Sabine néven - máshol Ciara néven - emlegetett vihar miatt Norvégiában és Svédországban több légi járatot is töröltek, számos hajó- és vonatjárat nem közlekedik. A Dánia fővárosát, Koppenhágát a svédországi Malmővel összekötő Öresund hidat is lezárták éjfélig a forgalom elől. Dániában és Norvégia nyugati partvidékén attól tartanak, hogy a szélvihar következtében több terület víz alá kerülhet. A dán meteorológiai előrejelzések szerint hétfő estére 3,5 métert emelkedhet a tenger vízszintje. Svédországban Svenljunga községben egy tavon vasárnap felborult egy csónak két horgásszal, az egyiküket megtalálták holtan, társát még keresik.

A Ciara magyarországi időjárási vonatkozásairól ITT és ITT írtunk.

Nyitókép: MTI/AP/Matt Dunham