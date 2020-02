A hőmérő mindkét végéről akadt rekord a napokban

A múlt szerdán kedődött a sarkvidéki hideg levegő beáramlása az Egyesült Államok északi részére, és helyenként az évszak korábbi években megszokott átlagához képest 16-20 fokkal is hidegebbet mértek. Volt, ahol a napokban mínusz 40 fokot mértek, pénteken pedig befagytak Dél-Dakota állam legnépesebb városa, Sioux Falls vízesései - írta az idokep.hu.

Windy and cold day at falls park but beautiful and frozen! @StormHour @StormHourMedia @realBuzzVideos @spann pic.twitter.com/yN7pIytNPt