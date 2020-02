Már elérte Sopront, elképesztő erővel csapott le a kontinensre Ciara - videók

Az Időkép.hu 106 km/h-s széllökésről számolt be Sopronban, a Kendig-csúcsról 101 km/h-s erősségű levegőmozgásról érkezett adat. A portál folyamatosan frissülő széltérképen mutatja be, merre jár éppen a téli vihar.

A Ciara névre keresztelt téli vihar vasárnap délelőtt érte el Nyugat-Európát, többfelé árvizeket okozott, tört, zúzott és megbénította a légi és a kompközlekedést is.

Az ítéletidőben minden idők egyik leghátborzongatóbb landolását produkálta Franciaországban a Wizz Air Birminghamből érkező járata.

A Ciarának köszönhetően rekordidő alatt, a menetrendben szereplőnél nyolcvan perccel gyorsabban tette meg a New York és London közötti utat egy Boeing 747-436-os utasszállító repülőgép. A BBC híradása szerint a British Airways légitársaság gépét a viharos hátszél óránkénti 1328 kilométeres sebességre gyorsította fel, és a járat 4 óra 56 perc alatt tette meg az utat az Atlanti-óceán felett. A Flightradar24 járatfigyelő szolgáltatás szerint ez rekordot jelent, ugyanis eddig 5 óra 13 perc volt a legrövidebb repülési idő a két város között. Ezt a szubszonikus rekordot megdöntötte vasárnap a Virgin légitársaság két gépe is, 4 óra 57, illetve 4 óra 59 perccel.

Ciara nem kímélte a Brit-szigeteket, Skóciában 203 km/h-s széllökést mértek.

A Ciarát kísérő hurrikánerejű széllökések és heves esőzések komoly közlekedési fennakadásokat okoztak vasárnap szerte Nyugat-Európában. A Brit-szigeteken a szél néhol elérte az óránkénti 150 kilométeres sebességet.

