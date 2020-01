Elképesztő az előrejelzés a pénteki időjárásról - videó

A tavaszt idéző meleg mellett ugyanis ónos eső és viharos szelet is hozhat az időjárás. Az ország északi és keleti területei fölött megnövekszik a felhőzet. Ezeken a területeken a fagypont vagy az alatti hőmérséklet miatt akár ónos eső is kialakulhat, sőt, a Nyírségben kisebb havazás is lehet.

Napközben az északi, északkeleti tájak kivételével megszűnik a csapadék, erőteljes melegedés kezdődik. Délnyugat felé haladva egyre melegebb területekkel találkozunk, az élénk szél ellenére akár 15-16 fokig is melegedhet a levegő. Ez rekord közeli értéket is jelenthet.

A Dunakanyar térségében és az északi hegyvidéki területeken viharos széllökések is lehetnek. A szél az esti órákra lecsendesedhet.

A hétvégén is marad a változékony, de viszonylag enyhe idő, a legtöbb napsütés szombaton várható, a jövő hét közepén azonban lehűlés kezdődik.

Nyitókép: Varga György