Egy átlagos budapesti közlekedő 162 órát töltött forgalmi dugóban 2018-ban – derül ki az Inrix kutatóintézet jelentéséből. Ezzel a magyar főváros a harmincadik helyen áll a 38 ország, mintegy 220 világvárosát tartalmazó listán. Ráadásul a helyzet romlik, mivel 2017-ben a lista 37.helyén szerepelt a magyar főváros. Vagyis a dugókban elvesztegetett idő 11 százalékkal nőtt egy év alatt - derül ki az Euronews tudósításából.

Európában Róma hozta össze a legmagasabb számot. Az olasz fővárosban átlagosan 272 órát nézte minden egyes autós az előtte veszteglő rendszámát 2018-ban, ami 16 százalékkal több mint az előző évben.

Dublinban 246, Párizsban 237, Londonban 227 óra volt az évi dugóban veszteglés átlagos időtartama - és mindenhol rosszabb a helyzet, mint korábban.

A dugó-világrekorder egyébként a kolumbiai Bogota, ahol "mindenki" 11 és fél napot rostokolt a 365-ből a városi forgalomban.

@gavreilly this is the latest report from @INRIX. You can see that Dublin is the third city in the world for most hours spent in congestion by average commuter, worse than Mexico City and Rio De Janeiro. Is this going to be a topic for debate on Wednesday? #GE2020 pic.twitter.com/gPF9ij9BE9