Még pár napnyi mínusz, és mehet a móka a Tisza-tavon

Megindult a jégképződés a Tisza-tavon, a kisebb felületű állóvizek már lefagytak, azonban még vékony a jég, ezért nem alkalmas, vagyis nem biztonságos a lékhorgászathoz, sportoláshoz – válaszolta a Heves Megyei Hírlap kérdésére Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke. Elmondása szerint ha a következő napokban marad a tartós hideg, akkor a hét végére a legtöbb helyen már biztonságos lesz a jégre menni. Erre az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint minden esély megvan, mivel marad a hideg, és előfordul majd, hogy napközben is mínuszok lesznek.

Utoljára 2017-ben volt példa arra, hogy 30-40 centiméteres biztonságos vastagságú jégtakaró alakult ki a téli vízszintre eresztett mesterséges tavon.

A nagy kiterjedésű, nyílt vizes területen, például a sarudi vagy a poroszlói medencében még vegyes az állapot: a szélei, zegzugosabb részei már lefagytak, de benntebb még van szabad a vízfelület, ahol a tavon telelő vízimadarak - vadkacsák, vadlibák, gémek és hattyúk - a napot töltik.

A Kisköre és Dinnyéshát közötti strandok területei, s a gát és a Tisza közötti hullámtéri terület már befagyott a szakaszmérnök közlése szerint. Ha hullámzás mentesen fagy be a tó, akkor az alkalmas korcsolyázásra, így az önkormányzatok, a vízi rendészettel kiegészülve jelölhetnek ki erre alkalmas helyeket.

Abádszalók, 2020. január 12. Korcsolyázó a befagyott Tisza-tavon Abádszalók közelében 2020. január 12-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A Tisza folyó viszont jelenleg teljesen jégmentes, akárcsak a kisebb mellékvizei, például a Kis-Tisza és Eger-patak is.

Addig is a mérnök óvatosságra inti a jégre merészkedőket.

A lékhorgászat esetében elengedhetetlen a helyismeret, illetve érdemes a területet jól ismerőkkel közösen tevékenykedni.

Arról nem is beszélve, hogy a horgászoknak érdemes megjelölni az otthagyott lékeket, nehogy az utánuk következő pórul járjon, amint arra az alábbi Facebook-posztban is figyelmeztetnek.

A túrázásnál a hivatalosan meghirdetett, szakemberrel vezetett jégtúra javasolt - tette hozzá Fejes Lőrinc. Elsősorban azért, mert a kubikokkal, nádasokkal tarkított területen ködös időben a helyismerettel nem rendelkezők könnyen eltévedhetnek.

Arról is beszámolt, hogy a kiskörei vízlépcsőnél is felkészültek a jegesedésre. Minden télen két jégtörő hajó állomásozik itt és áll készenlétben a kiskörei vízlépcső védelme érdekében. A duzzasztómű és hajózsilip is üzemképes.

