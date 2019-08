Megvan, mi okozza a bosszantó androidos problémát

A Twitteren számos hibajelzés érkezett arról, hogy bizonyos androidos telefonok a szokásosnál gyorsabban fogyasztják az akkumulátor által biztosított energiát. Az oprendszertől független jelenséget nem az eszközök hibája okozza, ez biztos, másról van szó.

A hvg.hu idézte az Android Police oldalt, amely megírta: a probléma forrása az Android egyik fontos részét jelentő Google Play Szolgáltatások, pontosabban egy azzal kapcsolatos hiba: a program 18.3.82-es verziója valamiért indokolatlanul több szuflát szív el az akkumulátortól. A jelenség csakis ennél a programverziónál érzékelhető.

Here we go again with the secret battery assassin Google Play services that updates in the background and stabs your phone right in the heart. pic.twitter.com/Zu8jRchzYq