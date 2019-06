A fekete himlő volt az első a sorban

A védőoltások kapcsán nem csupán a gyermekkori kötelező oltásokra kell gondolnunk, amelyeket úgynevezett kampányoltások során adják be a gyermekeinknek, hanem többféle, más oltás is létezik, mutatott rá Szlávik János. A Dél-pesti Centrumkórház Országos Haematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa megemlítette – a többi között – a fertőzések megelőzésre szolgáló, a munkakörökhöz (pl. egészségügy) kötött oltásokat, de külföldi utazások előtt alkalmazott injekciókra is felhívta a figyelmet. De a felsoroltakon túl is számtalan nem kötelező védőoltás létezik Magyarországon.

A Földön a védőoltások segítségével eddig egyetlen

egy betegséget sikerült teljes egészében eltüntetni, ez pedig a fekete himlő,

mely emberek millióinak halálát okozta a középkortól kezdődően. "Az 1970-es évek végére a Föld valamennyi országában sikerült mindenkit beoltani" – hangsúlyozta. A következő a gyermekbénulás lehet, fűzte hozzá Szlávik János. A kutatók úgy gondolták, hogy már erre az évtizedre megszűnik ez a betegség, de sajnos a háborúk közbeszóltak.

Az oltásellensség alapja Andrew Wingfield angol doktornak az 1998-ban megjelent cikke volt, amely kapcsolatba hozta a kanyarót az autizmussal, ismertette kérdésre válaszolva a főorvos. Wingfield próbálta bebizonyítani, hogy az autista gyermekek belében szinte valamennyi eseben a kanyaró genetikai állománya jelen van. A cikkét publikála, és nagyon sokan elhitték, míg nem aztán kiderült, hogy csalt a vizsgálatai során, tette hozzá Szlávik János.

2010-ben aztán kizárták az angol orvosi kamarából, 2011-ben pedig visszavonták a kutatásait is és csalásnak minősítették az egészet. "Sajnos ez már nem változtatott azon, hogy a kutatásai elterjedtek, és

Angliában 14 év után újra megjelent a kanyaró,

mert nagyon sok édesanya nem adatta be a gyermeknek az oltást."

Jónéhány évvel ezelőtt kételyek merültek fel a higanyt tartalmazó oltások biztonságosságával kapcsolatban is, és bár semmilyen veszélyt nem jelentett a szakértők szerint, szülői nyomásra ma már Magyarországon is a kisgyermekeknek beadandó kötelező védőoltásokból kivonták a higanyvegyületeket, fűzte hozzá a szakember.

Nyitókép: Pixabay