Ilyen színű a legtöbb autó

A KSH szerint 2017-ben már több mint 125 ezer autó rótta az utakat Baranya megyében, és bár folyamatosan nő a kocsik száma, a slágerszín nem változik.

A Bama.hu portálnak nyilatkozó szakértő, Török Tamás, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének titkára elmondta, az ezüst szín a menő; a cégek sokszor fehér színűt választanak, míg a legkevésbé a sötétkék fogy.

Persze típusfüggő is, hogy milyen színt választanak a vásárlók, mert Ferrariból evidens, hogy pirosat érdemes árulni - no és persze a gyártók is figyelik, miből mennyi fogy, eszerint alakítják a színpalettát.

Hogy miért éppen az ezüst a legnépszerűbb, annak oka nem bonyolult: az ápolás könnyűsége, a világos kocsin nem annyira látszik, ha piszkos.

Érdekes statisztikai adat még, hogy a Baranya megyei kocsik átlagéletkora folyamatosan emelkedik, már 15 évnél tart, nagyot lendült ugyanis a használtautó-piac.

