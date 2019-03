Brüsszel megregulázza a magyar autósokat is

Az EU legújabb, baleset-megelőzési csomagjában számos elem található, de mind közül a legnagyobb vihart valószínűleg az váltja majd ki, ha kötelezővé teszik az úgynevezett intelligens sebességkorlátozó rendszer (ISA) használatát - írja a Magyar Nemzet.

Két közismert és széles körben alkalmazott sofőrsegédnek az összekapcsolása lenne az új csodafegyver.

Alapja a tempomat, amely valaha arra szolgált, hogy a kiválasztott sebességet automatikusan – a gázpedál használata nélkül – megtartsa. Mára a tempomat – amely eredetileg egy mechanikus eszköz volt – elektronikus szabályozásúvá vált, és automata sebességváltóval összekapcsolva képes akár állóra fékezni az autót, ha a forgalom úgy kívánja, majd újra az eredeti sebességre gyorsítani.

Ugyancsak közkeletű segédlet a KRESZ-tábla-felismerő, amelyből többféle is van: egyfelől a navigációs rendszer adatait használja, másfelől kamerával figyeli az út szélét.

Drágább, igényesebb autókon mindkét módon tájékozódik a rendszer, de az egyszerűbb, adatbázison alapuló tájékoztatás bárkinek elérhető, akinek van okostelefonja, mobilinternet-előfizetése és telepítette a Waze applikációt.

A fenti két képességet kapcsolja össze a már emlegetett ISA, amikor a mindenkori sebességhatáron belül tartja a gépkocsit.

Nem véletlenül hívják intelligensnek: nem mechanikusan követi a táblák parancsait, mert abból akár baleset is lehetne.

A fő kérdés persze az, hogy az ISA csak tanácsadói szerepet tölt be, vagy „ő” a főnök: létezik ugyanis olyan üzemmód, amikor felülírja a vezető akaratát: a motorba kerülő üzemanyag mennyiségének a csökkentésével kötelezővé teszi a lassítást. Az EU javaslata szerint ez a korlátozás ugyan vészhelyzetben felülírható lenne a gázpedál erőteljesebb lenyomásával, de ilyenkor pár másodperc után a rendszer fény- és hangjelzéssel figyelmeztet.

Az unió az ittas vezetőkre is gondol: az alkoholszondás indításgátló-előkészítés és a fáradtságfigyelő is a kötelező felszerelés része lenne. Emellett vészfékezésjelző, tolatásérzékelő, automata vészfék, sávtartó rendszer és baleseti adatgyűjtő beszerelése szintén kötelező lesz az új gépkocsikban – feltéve, ha a tagországok is jóváhagyják a közösségi döntést, és nem puhítják fel - írja a lap.

