Veszélyes hulladékokat is találtak a Tiszában

A hatodik PET Kupán, a Szatmárcseke és Tiszamogyorós közötti 74 kilométeren több mint 400 résztvevő, közel 50 önkéntes takarította a tiszai ártereket. A résztvevők 50 kenuval és 22 darab, hulladékból készült hajóval utaztak a Tiszán.

Egy hét alatt több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek össze.

Ennek mintegy fele újrahasznosítható, amiről az önkéntesek gondoskodnak, hiszen a versenyzők által gyűjtött ártéri hulladékot ők válogatják át, tömörítik, rendezik külön zsákokba, így előkészítve a hulladékkezelő cégeknek - mondta Hankó Gergely környezetmérnök, az esemény főszervezője.

PET-bányák a Tiszán

"Évek óta használjuk a TrashOut (mindenki számára elérhető) telefonos alkalmazást, amelyben előzetes monitoringok során jelöljük a legsúlyosabban szennyezett helyszíneket, ezeket hívjuk PET-bányának. A PET Kupára érkező versenyzők és önkéntesek ezt használva célzottan indulhatnak a hulladékgyűjtésre" - mondta Hankó Gergely.

Hulladék az ártérben Az ártéri erdőkben az található meg, ami lebeg, ezek közül is elsősorban - 80%-ban - PET-palackok és -flakonok.

Sok az üveghulladék, de találtak traktorbelsőt és -külsőt, autóüléseket, rengeteg villanykörtét, sőt veszélyes hulladékokat is.

A PET Kupa során több vizsgálattal elemzik a víz minőségét is, ezt a WaterScope International végzi, az eredmények még nincsenek meg. Idén a Szent István Egyetem egyik professzora is mintákat vett. "Kifejezetten olyan hulladékokat vitt el, amelyeken már megtelepedtek a különféle élőlények, tehát úgynevezett biofilm keletkezett rajta. A kutatók a műanyagok és az élőlények közötti kapcsolatot vizsgálják, azt, hogy melyik élőlény él szimbiózisban a műanyagokkal, vagy melyik az, amelyik a lebontásukra is képes" - fejtette ki Hankó Gergely.

VI. PET Kupa – nemzetközi összefogás A csapatok között megtalálható volt többek között a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., a WWF Magyarország ukrán kollégák bevonásával, a Greenpeace, a Henkel, a Siemens (EvezőSÖK), a dunaföldvári Aztakeservit, a cigándi MeglePETés2 és a FŐTÁV Zrt. hajója is.

Végeredmény



A kiélezett versenyt végül a JoinTisza legénysége nyerte meg, akik 4 kontinens 8 országából (India, Marokkó, Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Szerbia, Szlovákia, Olaszország, Norvégia) érkeztek a Felső-Tiszára, hogy vízügyi, hulladékos és marketing szakértelmükkel segítsék az összefogást. A JOINTISZA projekt a Tisza vízgyűjtő gazdálkodási terv aktualizálását és a Duna Régió Stratégia céljainak támogatását szolgálja, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciumában valósul meg.



A 2. helyezett a Tilos Rádió hajója lett, akik tavaly kicsit más felállásban, de megnyerték a Kupát.



A 3. helyezett az Obi van Kenubi és a Papilio csapata lett, így először a PET Kupák történetében kárpátaljai csapat is felállt a dobogóra.

