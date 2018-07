Itt a nagy légkondicionálópánik

A felmelegedés megállíthatatlan a klímaszakértők szerint, az eddigi 17 legmelegebb évből 16-ot 2001 óta jegyezték fel. Épen ezért nem meglepő, hogy a légkondicionálók iránti igény egyre nagyobb. Ezért figyelmeztetett most a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), hogy a klímaberendezések által felhasznált energia mennyisége a jelenlegi növekedési tempó mellett 2050-re megháromszorozódhat.

A BBC által ismertetett tanulmány szerint

2050-re csak a világ légkondicionálóinak energiafelhasználása eléri majd az Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán jelenlegi teljes fogyasztását,

ezért a szakértők szerint csak a hűtőtechnológiák hatékonyságának a növelése lehet a megoldás.

A jelenleg is tesztelt új rendszerek révén azt remélik, hogy európai éghajlati viszonyok mellett a működtetésre használt energia 30-50 százalékkal csökkenthető, de vannak olyan kísérletek is, amelyen elektromos energia nélkül is képesek a hűtésre. Léteznek olyan ötletek is, amelyek légbefúvás nélküli s hűteni tudnak, és csak a ventilátorok kiiktatásával 32 százalékos megtakarítást lehetne elérni.

A változáshoz a vásárlói tudatosságot is át kell alakítani: a mai vevők többsége a beszerzési költséget nézi,nem azt, hogy hosszú távon mennyibe kerül a berendezés üzemeltetése és mekkora károkat okoz a környezetnek.

Nyitókép: Pixabay