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Hallway and lockers in a empty school.
Nyitókép: groveb/Getty Images

Kilencéves gyerek elleni bátalmazás miatt felelhet az iskolaőr

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A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádat emelt egy poroszlói iskolaőrrel szemben, aki a földre lökött egy harmadik osztályos gyereket – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint a vádlott 2021-től a poroszlói általános iskolában fegyveres biztonsági őrként látott el szolgálatot. 2025 májusában egy tanítási napon felszólította a kilencéves sértettet arra, hogy hagyja el a másik osztály tantermét, ahová egyébként a szünetben tanári engedéllyel ment be, majd amikor a gyermek a saját tanterme felé indult, a vádlott a tarkójánál fogva a földre lökte.

A bántalmazás következtében a gyermek arccal a folyosó padlójára esett, azonban sérülése nem keletkezett.

A járási ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette miatt a napokban benyújtott vádiratában végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására, pártfogó felügyelet elrendelésére és foglalkozástól eltiltásra tett indítványt az iskolaőrrel szemben – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Kilencéves gyerek elleni bátalmazás miatt felelhet az iskolaőr

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