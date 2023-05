Drámai részletek a titokzatos szegedi kettős halálról

Mint az Infostart is beszámolt róla, egy férfi és egy nő holttestét találták meg szombat hajnalban Szegeden, Felsővároson, egy Dankó Pista utcai társasház egyik lakásában. Az első információk szerint egy férfi és nő lehetett az áldozat, felmerült, hogy az áldozatok egyike a tettes, aki később magával is végzett.

A bűncselekmény egy hatlakásos, kétszintes társasház egyik földszinti lakásában történt. A saroképület egyik utcafrontját kordonnal vették körül a rendőrök. A lakásnál fehér kezeslábasba öltözött helyszínelők dolgoztak kora reggeltől – írja a Blikk.

A szomszédok szerint a lakást egy külföldi, Távol-Keletről származó, harmincas éveiben járó nő bérelte, akinek egy hasonló korú magyar barátja volt. Az eset kapcsán az RTL Híradó arról számolt be, hogy a 30 év körüli férfi fegyverrel végezhetett a nővel, majd ezt követően magával is.

Információk szerint a férfi családja értesítette a rendőrséget, miután két napja nem tudták őt elérni. Ezután mentek a nő lakására, ahol holtan találták őket. Az ügyben jelenleg is tartanak a tanúkihallgatások, és reggel óta még most is helyszínelnek.