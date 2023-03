Az orvosmaffia újabb tagjait fogták el, ezúttal négy embernél jártak a rendőrök

A rendőrség közleménye emlékeztet rá, hogy a költségvetési csalási ügyben már tavaly november óta folynak akciók.

Arról az Infostarton is beszámoltunk, volt olyan orvos, akit akkor fogtak el, amikor éppen hazaért egzotikus útjáról, másik pedig éppen síelésből jött meg.

A gyanú szerint a szakorvosok a betegfelhajtók által hozott páciensek számára a legnagyobb állami támogatású eszközöket írták fel attól függetlenül, hogy a betegnek szüksége volt-e rá vagy sem,

majd az ezek után járó állami támogatásokat egyszerűen visszaigényelték.

A rendőrök most azt is kiemelik, hogy az orvosmaffia ügyében Baranya, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyében is létrejött egy-egy nyomozócsoport.

A február 28-ai akcióban több mint hatvan rendőr vett részt, köztük a KR NNI, az NVSZ, több vármegye és a Készenléti Rendőrség munkatársai, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége is, tekintve, hogy

az egyik gyanúsított lakásán engedéllyel tartott vadászfegyverek voltak.

Egyszerre, egyidőben összesen 10 helyszínen hajtottak végre kutatásokat, és három férfit, valamint egy nőt fogtak el. Egy szegedi és egy nyíregyházi orvost, valamint egy budapesti cég ügyvezetőjét és alkalmazottját, akik mindketten Baranya vármegyében élnek.

Vagyonvisszaszerzés érdekében

az érintett cég ügyvezetőjétől lefoglaltak még egy quadot, egy gépkocsit, egy motort és egy rakodógépet is.

A gyanú szerint a gyógyászati segédeszközök gyártásával foglalkozó vállalkozás a jogosulatlanul felírt közel 3 ezer darab gyógycipő után több mint 162 millió forintot igényelt vissza a NEAK-tól. Ebből 930 cipőhöz a fiktív tartalmú vényeket a szegedi orvos írta fel, s ezzel közel 50 millió forinthoz segítette hozzá a céget.

A bizonyítékok alapján a társaság cipői sorozatgyártással és gyenge minőségben készültek. A lábbeliket kapott ügyfeleket pedig senki meg sem vizsgálta, sőt, a gyógycipős vényeket felíró orvossal soha nem is találkoztak.

A győri nyomozók mind a négy elfogott személyt gyanúsítottként hallgatták ki üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással, személyes adattal visszaéléssel és hamis magánokirat felhasználásával. Négyük közül

a szegedi orvost bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit időközben a bíróság elrendelt.

A másik orvos, a cégvezető és az alkalmazott szabadlábon védekezik.

Nyitókép: police.hu